Vastustajan valmentaja kävi kuumana Jani Honkavaaralle – selkkaus sarja-avauksen jälkeen

Jani Honkavaaran valmentama Djurgården avasi kautensa jalkapallon Ruotsin Allsvenskanissa 0–1-kotitappiolla Malmölle.

Djurgårdenin suomalaispelaajista Rasmus Schüller ja Adam Ståhl olivat avauksessa. Miro Tenho, Santeri Haarala ja Matias Siltanen pääsivät toisella puoliajalla kentälle, joten tukholmalaisjoukkueen kaikki viisi suomalaispelaajaa nähtiin tositoimissa.

Ottelun ainoan osuman viimeisteli tanskalainen Jens Stryger Larsen avauspuoliajan lisäajalla.

Malmö on Ruotsin hallitseva mestari, ja Djurgården sijoittui viime kaudella neljänneksi. Djurgården on pelannut eurokentillä hienon kauden, sillä se on edennyt Konferenssiliigassa jo puolivälieriin.

Lauantain ottelun päätösvihellyksen jälkeen Malmön päävalmentajalla Henrik Rydströmillä riitti Honkavaaralle asiaa. Ruotsalaismedian mukaan kiistely oli koskenut sitä, että Rydströmin mielestä Honkavaara on väittänyt Malmön hyötyvän erotuomareista.

Honkavaara kummasteli Rydströmin väitettä ottelun jälkeen Max-kanavan haastattelussa.