Rajavartiolaitos lähettää Latvian ja Liettuan rajavalvonnan tueksi kaksi partiota

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex lähetti heinäkuun alussa jäsenvaltioilleen pyynnön tukea Latvian ja Liettuan rajavalvontaa, sillä Valko-Venäjältä tulevien luvattomien rajanylitysten määrä näihin maihin on kasvanut merkittävästi.

Liettua syyttää Valko-Venäjää

Liettuan mukaan siirtolaisten tulossa maahan on kyse Valko-Venäjän hallinnon järjestelmällisestä operaatiosta, jonka tarkoitus on paitsi Liettuan, myös EU:n painostaminen.

Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla on otettu tänä vuonna kiinni kaikkiaan yli 1 700 laittomasti rajan ylittänyttä, mikä on yli 20-kertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Suurin osa maahantulijoista on lähtöisin Lähi-idän ja Afrikan maista.