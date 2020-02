Suomalaisten draamasarjojen kysyntä nyt historiallisen kuumaa - kotimainen elokuva uhkaa jäädä draamabuumin jalkoihin

Suomalaisen uskonlahkon murhakin myy

Vaikkapa pohjoisen Suomen vanhoillislestadiolaiseen ympäristöön kirjoitettu murhatarina Kaikki synnit on myyty jo 30: een maahan. Tämä on oiva esimerkki siitä, että Suomi on nousemassa muiden pohjoismaiden liepeestä rinnalle. Välttämättä ei tarvita kuumaa kansainvälistä meininkiä, kun tarina on hyvä. Muutos on ollut monellakin tapaa hurja.