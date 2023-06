Suomalaistähtien karu arki Yhdysvaltojen ammattilaiskiertueella: "Rahan takia siellä ollaan"

– Olihan se upea kokemus ja menestystäkin tuli, mutta elämä siellä on tylsää. Asuimme neljä kuukautta hotellissa ja matkustimme paljon kireillä aikatauluilla. Kyllä se voimia verottaa, kun aamulla lähdet hotellilta yhdeksältä ja palaat sinne illalla yhdeksältä takaisin. Se on raskasta puuhaa, sanoo ylöjärveläinen Tahvanainen, joka valittiin viime marraskuussa PBA-kiertueen parhaaksi tulokkaaksi.

Taloudellinen paine painaa päälle

Keskittyminen ei saa herpaantua

– Ihan ok minulla meni, mutta vaikeaa siellä on pärjätä. Ne kaverit ovat siellä niin hyviä keilaamaan. Ihan jokaisella heitolla saat keskittyä täysillä ja toivoa, että olet tuloslistan yläpäässä. Menestys riippuu usein olosuhteista, kuten minkälainen rata sattuu olemaan ja miten se on öljytty. On siellä kuitenkin semmoisia kavereita, jotka heittävät aina hyvin. Olivat sitten olosuhteet minkälaiset tahansa.