Valtteri Bottakselta suorat sanat Lewis Hamiltonille: "Ei mitään rakettitiedettä"

Valtteri Bottaksen mielestä Mercedekseltä Ferrarin autoon siirtyminen ei ole "rakettitiedettä", vaikka Lewis Hamilton onkin kärsinyt vaikeuksista F1-kaudella 2025.

Hamilton teki vasta uransa toisen tallinvaihdon vuoden 2024 lopussa, kun hän siirtyi täksi kaudeksi Mercedekseltä Ferrarille. Vaikka seitsenkertainen maailmanmestari on menestynyt sprinttikisoissa, on brittitähti ollut isoissakin vaikeuksissa ja jäänyt kauas tallikaverinsa Charles Leclercin vauhdista.

Bottas ajoi viiden vuoden ajan Hamiltonin tallikaverina Mercedeksellä 2017–2021 ja auttoi brittitähden neljään peräkkäiseen maailmanmestaruutta. Vuoden 2022 alussa suomalainen kuitenkin vaihtoi Mercedekseltä Ferrarin moottoriin, kun hän loikkasi Alfa Romeon rattiin.

Red Flags -podcastissa vieraillut Bottas vähätteli Mercedekseltä Ferrarin autoon siirtymisen haasteita ja paljasti, että hän piti muutosta "melko suoraviivaisena".

– Ajettavuus on hieman erilainen. Voiman välittyminen, etenkin alhaisilla kierrosluvuilla. Mutta kumpi on parempi? Sitä on vaikea sanoa, Bottas vertasi PlanetF1:n mukaan.

– Asetukset, voiman talteenotto, voiman käyttö – strategiat ovat erilaisia. Niitä kutsutaan eri nimillä, joten niiden käyttö on opittava. Jopa energian talteenotto ja jarrutus voivat olla hieman erilaisia sen vuoksi. [Ääni] voi olla erilainen, mutta ero ei ole kovin suuri.

– Siinä se oikeastaan on. Se ei ole mitään rakettitiedettä, Bottas summaa.

Bottas kuitenkin huomautti, että vuoden 2022 suuret sääntömuutokset – joissa F1 palasi maavetoisiin autoihin – saattoivat helpottaa hänen sopeutumistaan verrattuna Hamiltoniin, joka siirtyi Ferrarille nykyisen sääntökierroksen aikana.

– Tietysti on asioita, joita pitää oppia ja joihin pitää tottua. Ja varsinkin jos tallikaverisi on valmiiksi tottunut tähän kaikkeen, on sillä aluksi etulyöntiasema, mutta kilpakuskit joutuvat aina sopeutumaan.

– Sinun on pystyttävä sopeutumaan uuteen autoon. Joka vuosi tulee joka tapauksessa uusi auto – voimanlähteet muuttuvat ja niin edelleen. Joten ei ole mitenkään epätavallista, että sinun on sopeuduttava ja opittava F1:ssä, koska tämä laji kehittyy jatkuvasti.