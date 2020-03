Suomalaisseurat riutuvat pelottavassa tilanteessa – liitot vaativat apua valtiolta: "Tehdään tämä yhdessä"

– Lentopallossa on mittava pudotuspelikausi, joka kestää puolitoista kuukautta. Se on iso osa seura seurojen taloutta, Siika-aho luotaa.

Tilanne on identtinen koripalloilussa, jossa moni seura tuskailee lipputulojen menettämisen vuoksi, mutta pelkona on myös juniorien toimintamaksujen tyrehtyminen. Se käytännössä lamauttaisi seuran kuin seuran toiminnan.

"Tosiasia on se, että tästä ei selvitä ilman valtiovallan apua"

– Tosiasia on se, että tästä ei selvitä ilman valtiovallan apua. Ihan samalla tavalla kuin yrityksille, tukipaketteja pitää alkaa rakentaa nyt myös yhdistyksille. Urheilun arvo on niin paljon isompi kuin se mikä se on työllistäjänä. Niin monelle urheiluseura on se toinen koti, Tammivaara vaatii.