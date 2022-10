José Mourinho päätyi poikkeukselliseen ratkaisuun Töölössä – vaikuttiko vakoilu-uhka? Valmentajavelho sivuutti kysymyksen

Pääkuvan video: AS Roma ja päävalmentaja José Mourinho ottivat tuntumaa Töölön stadionin nurmeen keskiviikkoiltana.

Suomeen saapuu vain harvoin José Mourinhon meriiteillä ja karismalla varustettua jalkapallopersoonaa. Kaiken eurooppalaisessa jalkapallossa voittanut AS Roman päävalmentaja otti yleisönsä lehdistötilaisuudessa, joka oli täyteen pakattu HJK:n jalkapallostadionin kabinettiin.

Vetoketjulliseen huppariin, verkkareihin ja valkoiseen AS Roma -t-paitaan sonnustautunut Mourinho on muuttunut astetta leppoisammaksi vuosien varrella. Eläkeikää kovaa vauhtia lähestyvä 59-vuotias valmentajavelho tervehti ystävällisesti lehdistön jäsenet astellessaan haastateltavaksi, eikä osoittanut tippaakaan sellaista ylimielisyyttä, jolla hän niitti kyseenalaistakin mainetta Englannissa valmentaessaan.

– Mutta ensimmäistä kertaa olen täällä pelaamassa. En ole keskittynyt tähän maahan, vaan siihen, että meidän on voitettava torstaina, jotta meidän ei tarvitse miettiä, mitä muissa otteluissa käy. Siitä ei tule helppoa, Mourinho aloitti.

– Sanoin jo viime ottelun jälkeen, että pelatessamme 11 vastaan 11 se ei ollut helppoa. Katsoin HJK:n molemmat ottelut Ludogoretsia ja Betisiä vastaan. Ludogorets ei voittanut, ja Betis oli onnekas ensimmäisellä puoliajalla. Emme ole lomalla. Meillä on edessämme iso matsi huomenna.

– Tämä on elintärkeää meidän kannaltamme. Haluamme pelata Eurooppa-liigassa, joten suunnittelemme vain huomista otteluamme.

Harjoittelu Töölössä ei maistunut

MTV Urheilu pääsi esittämään Mourinholle kaksiosaisen kysymyksen, josta jälkimmäinen osio kuului ”miksi AS Roma ei harjoitellut Töölön stadionilla” keskiviikkoiltana. Joukkue kävi vain pikapikaa tutustumassa stadioniin ennen Mourinhon lehdistötilaisuutta ennen paluutaan hotellille.

Yleensä joukkueilla on tapana harjoitella europeliä edeltävänä päivänä ottelustadionilla.

On mahdollista, että AS Roman joukkue harjoitteli keskiviikkopäivän ennen lentoaan ja halusi näin maksimoida pelaajien levon ennen torstai-illan koitosta. Tiettävästi joukkueen kone saapui verrattain myöhään keskiviikkona Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Villein spekulaatio Roman haluttomuudelle harjoitella Töölössä on stadionin avoimuus. Kentän tapahtumia on mahdotonta suojella uteliailta katseilta, sillä esimerkiksi Olympiastadionin viereiseltä kalliolta on suora näköyhteys kentälle.