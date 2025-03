MTV Bangkokissa: Tämä Myanmarin tuhoista tiedetään

Tuhoisa maanjäristys on koetellut Myanmaria. MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen kertoi tuoreimmat tiedot tuhoista lauantai-iltana naapurimaasta Thaimaasta, jota luonnonmullistus on myös koetellut.

Myanmarissa ainakin yli 1 600 ihmistä on saanut surmansa maata perjantaina ravistelleen maanjäristyksen vuoksi. Asiasta kertoo maata hallitseva sotilasjuntta. Loukkaantuneita kerrotaan olevan yli 3 400.

Uhriluvun odotetaan kasvavan, kun kuolonuhreista saadaan lisää tietoa. Ulkoministeriön tiedossa ei lauantai-iltana ollut suomalaisia kuolonuhreja tai loukkaantuneita.

Toimittaja Bangkokin pilvenpiirtäjän raunioilla

Järistys surmasi ihmisiä myös Myanmarin naapurimaassa Thaimaassa, mutta siellä vahingot ovat jääneet huomattavasti vähäisemmiksi. MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen raportoi tilanteesta puhelimitse Bangkokista läheltä paikkaa, jossa romahti 30-kerroksinen pilvenpiirtäjä.

Pelastustyöt olivat vielä kesken puoli yhden aikaan sunnuntaiyönä paikallista aikaa.

– Tuolta kuuluu kuulemma vielä jonkinlaisia elämisen signaaleja, Nurminen kertoo viitaten pelastustyöntekijöiltä saamiinsa tietoihin.

Pelastajilla on käytössä erittäin herkkiä rauniokuuntelulaitteita. Lisäksi hyödynnetään rauniokoiria ja paikalla rullailee rauniorobotteja, joilla myös etsitään eloonjääneitä. Raivaustöissä on mukana muun muassa traktoreita ja nostureita.

Nurminen kertoo, että suurin piirtein kymmenen ihmisen uskotaan olevan vielä elossa pilvenpiirtäjän raunioissa.

– Ruumiita on vedetty esiin pitkin päivää.

Avustustyöntekijä: Myanmar hankala kohde

Apua yritetään saada myös Myanmariin. Suomen Lähetysseuran aluejohtaja Tero Massa kertoi Nurmiselle aiemmin päivällä, että maa on humanitaarisen avun kohteena vaikea vuonna 2021 alkaneen sisällissodan takia. Kansainväliset toimijat yrittävät tehdä parhaansa auttaakseen maanjäristyksen koettelemaa maata.

– Positiivinen signaali on, että sotilasjuntta haluaa apua sinne, Massa kertoo.

Myanmarin tuhoista ei tiedetä kaikkea

Myanmarin tilanteesta on haasteellisempaa saada tietoa.

– Paikalla pysyvästikään olevat järjestöt eivät pääse kaikkiin tuhoja kärsineisiin kyliin, ja jos he sinne onnistuisivat ehtimään, on kulku käsittääkseni rajattua, ja vaarallistakin. Tieto tuhoista ei ole jäsentynyttä vielä, Nurminen kertoo.

Tiedossa on ainakin, että joitain kyliä on sortunut kokonaan järistyksen ydinalueella Sagaingissa. Nurmisen käsitys on, että pelastustyöt ovat tällä hetkellä pääosin myanmarilaisten omien ponnistusten varassa ja he ovatkin tässä mielessä jo suorittaneet merkittäviä operaatioita.

Uhriluvut tulevat maan virallisilta tahoilta eli sotilasjuntan kautta. Nurminen pitää erikoisena sitä, että tänään lauantainakin tietoja kuolleiden määrästä on tullut ainoastaan kahteen otteeseen.

– Aluksi oli reilu tuhat ja nyt oli se noin 1 600.

Viikonloppu voi viivästyttää pelastustöitä

Nurminen pohtii, että kansainvälisen avun saaminen maahan voi viivästyä myös syystä, jota ei äkkiseltään arvaisi.

– Saattaa olla, että – niinkin kummallista kuin se onkin – että viranomaiset ovat viettämässä viikonloppua, hän sanoo.

Sota jatkuu samalla

Kaikkein kummasteltavin seikka Nurmisen mielestä on se, että luonnonkatastrofin keskelläkin sisällissota jatkuu. Sagaingin ympärillä sijaitseviin asutuskeskuksiin on valtaa pitävä juntta tehnyt ilmaiskuja kiinalaisilla ja venäläisillä hävittäjillä.

– Talot ovat jo valmiiksi raunioina, mutta lisää pommeja perään. Humanitaariselta kannalta täysin kestämätön tilanne eikä mitenkään selitettävissä.

Tiedot Myanmarin tuhojen laajuudesta ovat Nurmisen mukaan aika lailla oletusten varassa. Hän arvioi niiden olevan kuitenkin varsin laajoja, koska maanjäristys oli massiivinen ja koska maan rakennuskanta ei ole suunniteltu iskun tai järistyksen kestäväksi.

– Hyvä asia siinä on se, että se tapahtui alkuiltapäivästä. Ihmiset eivät olleet kaikki kotonaan nukkumassa vaan ulkona ja kaupungilla ja muualla kuin sängyissään.

