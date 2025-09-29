Iida Lounela hyppäsi pituushypyssä hopealle parayleisurheilun MM-kisoissa Intian New Delhissä.
Lounela ponkaisi parhaallaan tuloksen 528, millä irtosi T12-luokassa hopeamitali. Kultaan leiskautti Uzbekistanin Yokuthkhon Kholbekova tuloksella 554. Pronssia nappasi Algerian Lynda Hamri tuloksella 516.
Lounela hyppäsi tasaisen sarjan, jonka kaikki hypyt mahtuivat 16 senttimetrin sisään toisistaan. 21-vuotiaalle Lounelalle mitali on ensimmäinen aikuisten MM-tasolla. Hän on hypännyt tällä kaudella ennätyksenäs 540.