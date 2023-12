Maastohiihdon maailmancupissa ilmassa kaaoksen merkkejä – "Keskellä yötä"

Sääntömuutos ei ole juuri vaikuttanut perinteisen hiihtotavan kilpailuihin, mutta vapaalla hiihtotavalla tuloksissa on ollut yllättävää hajontaa.

– Kukaan ei ole päässyt testaamaan uusia voiteita vesikelissä kertaakaan. Sellaista säätä ei ole ollut täällä, missä alkukausi on pyöritty, päävalmentaja Teemu Pasanen kertoo.

Uutta purkkia pukkaa

IMAGO/CEPix/ All Over Press

Yhdysvaltain huoltotiimi on yllättäen ollut alkukauden varmin. Suomalaisilla on ollut vaikeuksia vapaan hiihtotavan ankarimmissa pakkaskisoissa, mutta myös Norjan ja Ruotsin huoltotiimeille on kertynyt huteja.