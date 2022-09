Suomalaiskuskilla upea sauma luokkamestaruuteen rallin MM-sarjassa – "Olemme kehittyneet paljon"

Kreikan voitto nosti Lindholmin WRC2-luokassa jo toiseksi. Eroa luokan mestaruuskamppailua johtavaan Andreas Mikkelseniin on 20 pistettä, mutta norjalainen on ajanut kaikki seitsemän MM-ralliaan. Lindholmilla on puolestaan jäljellä vielä kaksi mahdollisuutta kerätä lisää pisteitä. Lopullisessa pistetaulukossa huonoin tulos jätetään laskuista pois.

Ainoa mahdollisuus kauden seitsemännelle MM-rallille Lindholmilla on Japanin ralli marraskuussa. Jäljellä on nimittäin enää kolme osakilpailua ja Uuden-Seelannin osallistujalista on jo julkistettu, eikä sieltä Lindholmin nimeä löydy. Japanin osalta haasteena on kuitenkin kaukorallin tuoma budjettirasite.