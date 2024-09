Pääesikunnan päällikkö vieraili Israelissa – keskusteluissa esillä ilmapuolustus

Puolustuskyvyn kehittäminen

– Yhteistyö Israelin puolustusvoimien kanssa on Puolustusvoimille hyödyllistä. Maidemme puolustusratkaisuissa on samankaltaisuuksia, kuten esimerkiksi laajaan reserviin pohjautuvat sodan ajan joukot. Vallitsevassa turvallisuusympäristössä on keskeistä, että kehitämme omaa puolustusjärjestelmäämme suorituskyky edellä, Virtanen sanoo tiedotteessa.