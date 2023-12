Yleistynyt suomalaiskäytös tyrmistyttää Jari Isometsää: "Hyvin poikkeuksellista"

Isometsä huomauttaa, että hiihdossa on ollut koodisto, ettei suksen sakkaamista ole lähdetty puimaan median edessä, vaan ongelmat on käyty sisäisesti läpi huollon kanssa.

Uusi Isometsää oudoksuttava toimintamalli on lähtenyt hänen mukaansa Suomen valmentajista, jotka ovat puolustelleet hiihtäjiä moittimalla voitelua. Isometsä nostaa tuoreeksi esimerkiksi Trondheimin maailmancupin eilisen, kun miesten sprintistä vastaava maajoukkuevalmentaja Ville Oksanen kertoi, että datan perusteella miehillä oli vajausta kalustopuolella .

– On ollut hyvin poikkeuksellista, että valmentajat lähtevät julkisesti haukkumaan voiteluryhmää. Kun valmentajat ovat aloittaneet tämän, urheilijatkin uskaltavat. Jokainen haastattelu on tyyliin, että suksi ei pelaa, Isometsä sanoo.

– Minun mielestäni oli hyvä esimerkki, että Kerttu sanoi, että suksi lipsui, ja Eveliina Piippo (kisan 24:s) sanoi, että oli niin paljon pitoa, että ei luistanut millään. Tämä kertoo siitä, että voiteet ovat olleet varmasti oikeat, mutta voiteen määrä on aina sitä, mitä urheilija milloinkin haluaa.

"Ihan älytöntä hommaa"

Suksiongelmat voivat hyvin olla todellisia. Isometsä kuitenkin muistuttaa, että niitä on usein monilla muillakin hiihtäjillä siinä missä urheilija ajattelee usein itseään. Lisäksi hän huomauttaa, että on vaikea absoluuttisesti sanoa, vaikuttaako esimerkiksi lipsuva suksi viisi sekuntia vai minuutin.

– Siellä pitää jonkin verran arpoa, kerkeääkö keli puolessa tunnissa vaihtua. Liikkuvia osia on tullut lisää.

Isometsä painottaa, että suksiarvostelu on omiaan nakertamaan yhteishenkeä. Voitelijatkin ovat "ennen kaikkea ihmisiä".

– Voitelijat ovat kovia ammattilaisia, ja heidän työnsä on ihan älytöntä hommaa. He heräävät kolmen tai neljän aikaan aamulla, lähtevät pimeässä otsalampun valossa testaamaan suksia ja hakemaan voiteita, ja he tekevät ylipitkää päivää.