Jari Isometsältä letkeät terveiset maajoukkuetähdelle: "Älä pese niitä vanhoja"

Isometsän mukaan fluorivoidekiellossa on likkaa epävarmoja tekijöitä.

– Enhän minä tietenkään tykkää tästä uudistuksesta hirveästi, koska on monta asiaa, jotka voivat mennä pieleen. Tässä on vielä paljon asioita ja liikaa kysymysmerkkejä ja kausi on jo ovella, Isometsä täräyttää.