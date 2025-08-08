Suomen mitalitili auki Tampereen EM-kisoissa!

Aatu Kangasniemi työnsi EM-hopealle.IMAGO/BSR Agency/ All Over Press
Julkaistu 08.08.2025 13:43

MTV URHEILU – STT

Kuulantyöntäjä Aatu Kangasniemi sijoittui toiseksi alle 20-vuotiaiden Euroopan mestaruuskilpailuissa Tampereella. 

Kangasniemi kohensi loppukilpailussa ennätyksensä 20,82 metriin kuuden kilon kuulalla. Aikuisten sarjojen rautapallo painaa 7,26 kiloa.

Kangasniemen mitali on Suomen joukkueen ensimmäinen Tampereen kisoissa.

Hollannin Jarno van Daalen voitti kuulantyönnön mestaruuden tuloksella 21,07. Puolan Jakub Rodziak iloitsi pronssista ennätyksellään 19,37.

Tiukan kilpailun hopeasija tyydytti Kangasniemeä.

– Hyvältä tuntuu. Aika tiukka kisa saatiin Jarnon kanssa aikaan. Ylivoimaisesti elämäni parhaan kuulakisan tein, joten ei voi valittaa, suomalainen sanoi kenttähaastattelussa.

Mika Vasaran alle 23-vuotiaiden EM-pronssi vuodelta 2005 oli edellinen suomalainen arvokisamitali miesten kuulassa.

Suomen mitalitili avautui kotikisoissa nopeasti, sillä miesten kuula oli vasta toinen loppukilpailu.

Kangasniemi ei ehdi juhlimaan saavutustaan, koska hän tavoittelee mitalia myös perjantain iltakilpailujen ensimmäisessä lajissa miesten moukarinheitossa. Siihen Kangasniemi lähtee niin ikään tilastokakkosena.

– Saa nähdä, miten lataus riittää. Jouduin jokaiseen (kuulasuoritukseen) täydet laittamaan.

Myös karsinnan kolmonen Mico Lampinen on mahdollinen nimi kärkikamppailuun.

Juttua päivitetty klo 13.58: lisätty Kangasniemen kommentit

