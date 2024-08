Martti Puumalainen murtuneena: "Elämäni surkein päivä"

– Elämäni surkein tämä. Tämä on ollut surkea vuosi, Puumalainen tiivisti heti alkuun.

– Tämän kisan kun laskee mukaan, niin neljästä edellisestä kisasta yksi otteluvoitto. Se on kyllä heikkoa tekemistä, kun miettii, että vuosi sitten voitti EM-kisat, niin ei ole oikein samaa tasoa jatkunut nyt, Puumalainen tiivisti.

Jo ennen Puumalaista brasilialaisen Rafael Silvan Pariisin tatamilla kellistänyt Kokauri koki seuraavassa ottelussaan puolivälierävaiheessa tappion maailmanrankingin ykköselle, Etelä-Korean Kim Minjongin . Azerbaidzhanilaisen kisat jatkuvat kuitenkin illalla keräilyerissä, joista on mahdollisuus edetä pronssiotteluun.

Turnauksen taso on kova, mutta Puumalainen odotti itseltään paljon enemmän.

– Taso on kova, mutta ei sillä ole väliä. Olen pystynyt kaikki maailman parhaat voittamaan. Neljän vuoden päätähtäimen tulos on tämä, niin kyllä tässä on mieli enemmän kuin matalalla.