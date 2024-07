Näin olympiajoukkue sai tiedon suomalaisvalmentajan kuolemasta – joukkueenjohtaja avaa järkytystä MTV Urheilulle

Olympiajoukkueen johtaja Leena Paavolainen oli kuullut suru-uutisen tuoreeltaan perjantaina. Hän on kertonut tiedon myöhemmin eteenpäin suomalaisurheilijoille ja muille joukkueen kisahenkilöille.

– Aleksille ja hänen perheelleen on lähetetty koko joukkueen lämpimät surunvalittelut ja osanotot.

– Chateauroux’n päässä lajijohtaja Ville Häyrinen on ollut päävastuullisena, kun asia tuli ilmi akuutisti. Olen ollut tiiviisti yhteydessä sinne suuntaan. Joukkueessa on urheilupsykologi ja safeguarding officer Tiina Röning ja kisapappi Leena Huovinen. He ovat tässä myös tiiviisti mukana, tukena ja apuna, Paavolainen selvittää.