Tämän Martti Puumalainen nimesi olympiaflopin syyksi – valmentaja täysin eri mieltä

– Ehkä tulee päällimmäisenä mieleen, että en ole pystynyt uudistautumaan tarpeeksi nopeasti. Viime vuonna oli ne kaksi tosi hyvää onnistumista, niin totta kai jengi katsoo, mitä siellä on tehty oikein. Ei ole ehkä tarpeeksi nopeasti luotu mitään uutta, Puumalainen pohti.

– Ehkä pitää löytää vähän uusia tekniikoita, millä tehdä pisteitä. Olen monta vuotta luottanut noihin ja ne ovat kyllä toimineet hyvin, mutta vähän varmaan tarvitsee monipuolisuutta lisää tuohon tekniikkavalikoimaan. Se on minun selkeä eka ajatus.

Valmentaja Draksic toista mieltä

– Jostain syystä se ei tuntunut parhaalta mahdolliselta. En tiedä miksi, koska kaikki oli mennyt täydellisesti. Siinä on sekunti aikaa reagoida. Hän oli vähän myöhässä, ja se ratkaisi, Draksic arvioi tuoreeltaan.

– Luulen, että hän tietää jo kaiken, millä hän olisi jo voinut ottaa mitalin täältä. Hänellä on jo erilaisia tekniikoita, joten minusta hänellä on jo tarpeeksi. Totta kai hänellä on ollut todella vaikea jakso, joten tänne tuleminen oli normaalia vaikeampaa, valmentaja myönsi.