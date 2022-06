Suomalaisille tuttua asiantuntijaa ei kohta enää nähdä tv:ssä – eversti Petteri Kajanmaa kertoo, millaista on ollut kommentoida Ukrainan sotaa

Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtajan työhön on viime kuukausina tullut uusia ulottuvuuksia. Eversti Petteri Kajanmaa on kommentoinut tiuhaan helmikuun lopulla alkanutta sotaa Ukrainassa.

– Työ on tosi mielenkiintoista. Tämä on jännittävää ja kutkuttavaa päästä kertomaan (sodasta). Kokee, että ymmärtää puhumastaan asiasta aika paljon, eli on tullut sellainen varmuus, Kajanmaa kertoo.