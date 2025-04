Suomalaisilla hämmästelyn aihetta jääkiekon MM-kisoissa – USA ja Kanada jäävät taakse

Luottopuolustaja Ronja Savolainen on ihastellut Naisleijonien arvokisajoukkueen taitavuutta ja MM-kilpailujen puitteita.

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue on ollut läpi historiansa yksi sinivalkoisen urheilun luotettavimmista mitalisammoista. Olympialaisissa ja MM-tasolla yhteensä 19 mitalia napannut Naisleijonat palasi viime vuonna jalometallin makuun MM-pronssillaan, jolla huuhdottiin samalla kaksien mitalittomien MM-kisojen pettymystä.

Kuluvan vuosikymmenen alku on kuitenkin osoittanut, ettei Suomen asema naiskiekon parhaana eurooppalaismaana ole enää laisinkaan kiveen hakattu. Keskiviikkona Ceske Budejovicessa alkavissa MM-kilpailuissa Naisleijonat pyrkii todistamaan, että joukkue on yhä Kanadan ja Yhdysvaltojen varteenotettavin haastaja ja edellä MM-järjestäjämaata, vuosien 2022 ja 2023 pronssimitalisti Tshekkiä sekä kumppaneita.

Suomen päävalmentajan Juuso Toivolan ja luottopuolustajan Ronja Savolaisen mukaan kisahuuma näkyy Tshekissä, joka järjesti jo viime vuonna tunnelmaltaan erinomaiset miesten MM-kilpailut. Toivola on todennut Tshekki-kiekon nousun omin silmin, mutta hän korosti samalla, ettei Suomella ole kisoissa sinänsä päävastustajaa.

– On ollut hienoa nähdä, miten paljon Tshekin jääkiekkoliitto on panostanut MM-kilpailuihin ja naiskiekkoon. Totta kai me toivomme hieman, että kotikisoista tulee paineita heille, mutta heillä on kokenut joukkue, Toivola totesi STT:n puhelinhaastattelussa ja mainitsi joukkueen yhdeksän pelaajaa Pohjois-Amerikan ammattilaissarja PWHL:stä.

Ensimmäistä kauttaan Ottawa Chargessa pelaava Savolainen on yksi Suomen kolmesta PWHL-pelaajasta Susanna Tapanin ja Noora Tuluksen ohella. Ottawa-puolustaja painottaa Suomen mitalitavoitetta ja odottaa Ceske Budejovicen turnauksesta mainiota.

– Täällä huomasi jo parin päivän jälkeen, että onhan tämä lätkämaa. Puitteet ovat paljon paremmat kuin mitä esimerkiksi USA:n ja Kanadan kisoissa on ikinä ollutkaan, Savolainen hymähti.

– Tshekillä on varmasti halua näyttää kotikisoissaan, mutta pidämme huolen, että he jäävät meitä vastaan kakkoseksi.

Iso johtaja on poissa

Jenni Hiirikoski vastaanotti Suomen MM-pronssipalkinnon vuosi sitten.International Ice Hockey Federation/All Over Press

Suomi lähtee kisoihin viime vuosien trendien mukaisesti verrattain nuorella joukkueella, jonka keski-ikä on alle 24 vuotta. Joukkueen MM-debytanttiosastoa edustavat hyökkääjät Ida Kuoppala ja Emma Ekoluoma sekä puolustajat Elli Suoranta ja Ada Eronen.

Kokeneen Savolaisen mielestä Suomella on jalkeilla nyt kenties taitavin joukkue hänen maajoukkueurallaan. Yksi joukkueen vahvuuksista on luisteluosaamisessa.

– Tällä joukkueella pystytään ihan mihin vaan, se on ihan meistä kiinni. En ole muistaakseni ikinä ollut maajoukkueessa, jossa meillä on ollut näin taitavia yksilöitä. Toivon, että se myös näkyy meidän peleissä, Savolainen sanoi.

Naisleijonien tulokset tämän kauden EHT-turnauksissa ovat jättäneet toivomisen varaa, ja MM-kisojen valmistavassa ottelussa joukkue kaatoi Ruotsin vain niukasti voittolaukauksilla. Päävalmentaja Toivola tunnistaa Suomen pelissä vielä viime hetken kehityskohtia.

– Meillä on ollut vähän haasteita sen suhteen, että peli menee hieman suppeaksi. Meidän on oltava valmiina puolustamaan ja hyökkäämään leveältä. Tila on käytettävä molempiin suuntiin parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksi, Toivola linjasi.

Suomen joukkueesta putosi hurja määrä arvokisakokemusta, kun puolustuksen ikileijona, MM-kisoissa peräti 16 kertaa pelannut Jenni Hiirikoski joutui jättämään kisat väliin terveystilanteensa takia. Yhdeksänsiin MM-kisoihinsa osallistuva Savolainen on nyt Suomen ehdottomasti kokenein puolustaja, ja hyökkääjä Michelle Karvinen kantaa kapteenin C-kirjainta.

– Hän (Hiirikoski) on aina ollut tässä joukkueessa niin iso johtaja, mutta on ollut kiva nähdä, että niin moni muu ottaa nyt isompaa roolia ja vastuuta. Kaikki nuoretkin ovat tulleet tosi hyvin mukaan ja uskaltaneet sanoa, mitä mieltä ovat. Ihan varmasti "Jepalla" (Hiirikoskella) on ollut iso vaikutus joukkueen toimintaan, sillä hän on ollut aina niin kannustava, Savolainen kehui pitkäaikaista joukkuetoveriaan.

Heti syvään päähän

Naisleijonien päävalmentaja Juuso Toivola.IMAGO/Sergio Brunetti/ All Over Press

Suomi aloittaa MM-urakkansa maksimaalisella haasteella, kun joukkue kohtaa keskiviikkona Yhdysvallat ja torstaina hallitsevan mestarin Kanadan. Maat ovat voittaneet naisten jääkiekossa kaikki arvokisakullat ja olleet kahta poikkeusta lukuun ottamatta aina arvokisafinaaleissa (Ruotsin olympiahopea 2006, Suomen MM-hopea 2019).

– Päästään heti vauhtiin, sanotaanko näin, Toivola totesi avauspeleistä.

– Pohjoisamerikkalaisia vastaan heidän suoraviivaisuutensa ja pelin kääntäminen korostuvat, ja me lähdemme taklaamaan niihin. Meidän tulee luottaa siinä pelitempossa meidän omiin vahvuuksiimme. Olemme henkisesti ja fyysisesti valmiita siihen.

Suomen vastuumaalivahdin viittaa on asetettu St. Cloudin yliopistojoukkueessa pelaavien Sanni Aholan ja Emilia Kyrkön harteille. Hyökkäyksessä Naisleijonat odottaa tehoja muun muassa hienon avauskauden Ruotsissa pelanneelta Elisa Holopaiselta, pitkäaikaiselta tähdeltä Petra Niemiseltä sekä PWHL-hyökkääjiltä Tapanilta ja Tulukselta.

Naisleijonat kohtaa turnauksen A-lohkossa myös Tshekin ja Sveitsin. Suomen kisaonnistumista mitataan ensi viikon puolivälierävaiheessa, johon kaikki A-lohkon joukkueet pääsevät suoraan.