Naisleijonien MM-joukkue julki – pitkäaikainen tähtikapteeni sivussa

Naisleijonien päävalmentaja Juuso Toivola on nimennyt joukkueensa huhtikuussa pelattaviin MM-kisoihin.

Naisleijonat lähtee kisoihin tutulla pelaajarungolla, sillä 21 pelaajaa on edustanut Naisleijonia aiemmissa arvokisoissa.

Ensikertalaisia mukana on neljä: Elli Suoranta, Ada Eronen, Ida Kuoppala ja Emma Ekoluoma.

Joukkueen riveissä on myös yksi merkittävä poissaolo. Naisleijonien pitkäaikainen tähtikapteeni Jenni Hiirikoski ei ole mukana Tshekissä pelattavissa MM-kisoissa.

Suomi aloittaa kisaurakkansa 9. huhtikuuta ottelulla USA:ta vastaan.

Naisleijonien MM-joukkue:

Maalivahdit:

1 Ahola Sanni (St. Cloud State Univ.)

30 Kyrkkö Emilia (St. Cloud State Univ.)

36 Keisala Anni (HPK)

Puolustajat:

5 Yrjölä Siiri (St. Cloud State Univ.)

7 Rantala Sanni (Frölunda HC)

8 Suoranta Elli (Ilves)

9 Laitinen Nelli (Univ. of Minnesota)

11 Koukkula Oona (Brynäs IF)

14 Parkkonen Krista (Univ. of Minnesota)

28 Eronen Ada (Kiekko-Espoo)

88 Savolainen Ronja (Charge Ottawa)

Hyökkääjät:

10 Holopainen Elisa (Frölunda HC)

12 Vanhanen Sanni (Brynäs IF)

16 Nieminen Petra (Luleå HF)

18 Nylund Jenniina (Brynäs IF)

19 Kuoppala Ida (Skellefteå AIK)

22 Schalin Julia (Mercyhurst Univ.)

24 Vainikka Viivi (Luleå HF)

27 Ekoluoma Emma (Ilves)

32 Vesa Emilia (Frölunda HC)

33 Karvinen Michelle (Frölunda HC)

34 Sundelin Sofianna (St. Cloud State Univ.)

40 Tulus Noora (Sirens New York)

77 Tapani Susanna (Fleet Boston)

91 Liikala Julia (HC Ambri-Piotta)