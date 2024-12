Nuorissa Leijonissa menestyspotentiaalia: "Moni ottanut isoa roolia"

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkuetta on saateltu tapaninpäivänä Kanadan Ottawassa alkavaan nuorten MM-turnaukseen ilman uhoa. Nöyrän ennakkoasenteen ymmärtää, sillä turnaus pelataan pohjoisamerikkalaisittain pienessä kaukalossa.

Ikäluokan MM-kisat on järjestetty 2000-luvulla Kanadassa tai Yhdysvalloissa 14 kertaa. Eurooppalaismaista mestaruuskaappauksessa ovat onnistuneet vain Venäjä (vuosina 2003 ja 2011), Ruotsi (2012) ja viimeksi Suomi (2019).

Suomen kapteeni Aron Kiviharju pitää Kanadaa ja Yhdysvaltoja turnauksen ennakkosuosikkeina ja Ruotsia niiden ykköshaastajana. Myös Nuoret Leijonat sai viime viikonloppuna tuulta purjeisiinsa, kun joukkue peittosi Slovakian lukemin 6–0 Kanadan Cornwallissa pelatussa valmistavassa ottelussa.

– Fiilis on hyvä. Hetkessä kuitenkin eletään, eikä mennä asioiden edelle, kippari Kiviharju tiivistää Nuorten Leijonien moton.

Rimpisellä kiireistä

MM-joukkueen mielenkiintoisimpiin pelaajiin kuuluu kotimaisessa Liigassa pääsarjanousija Kiekko-Espoossa sensaatiomaisen syyskauden pelannut maalivahti Petteri Rimpinen. Suomen menestystoiveet kulminoituvat häneen.

– Pienessä kaukalossa tilanteet tulevat nopeasti päälle. Ainakin Slovakia-peli oli meidän joukkueeltamme hyvä, Rimpinen kehuu.

Suomen päävalmentaja Lauri Mikkolan mukaan MM-ryhmä on ottanut valmistautumisessaan huomioon pienen kaukalon haasteet.

– Pienessä kaukalossa tietyt haasteet tulevat esiin. On hyvin tiedossamme, mitä pieni kaukalo vaatii, mutta yritämme tuoda peliin suomalaisia mausteita, Mikkola viittaa niin sanottuun yhteistyön jääkiekkoon.

MM-pronssipeli karvas kokemus

Suomi oli viimeksi MM-mitaleilla, hopealla, alkuvuodesta 2022, kun kisat pelattiin Edmontonissa. Vuoden takaisessa MM-turnauksessa pronssi karkasi Nuorilta Leijonilta mitalipelissä päätöserässä, jonka Tshekki voitti 5–0.

Karvas kokemus on toivottavasti viisastuttanut. Päävalmentajana jatkava Mikkola näkee Suomen tämänkertaisessa MM-kisajoukkueessa menestyspotentiaalia.

– Meillä on monipuolinen, liikkuva joukkue, jossa on ylivoima- ja alivoimapelin taitajia. Moni tämän joukkueen pelaajista on ottanut isoa roolia kotimaisessa Liigassa.

MM-Ottawassa Suomen kanssa samassa alkulohkossa pelaavat avausvastustaja Kanada, Saksa, Yhdysvallat ja Latvia.