Suomen edessä jättimäinen vuori – kuuden vuoden takaisen MM-ihmeen toistuttava

Suomi kohtaa tänään jääkiekon naisten MM-kilpailujen välierässä Kanadan. Ottelu alkaa Suomen aikaa kello 20 Tshekin Ceske Budejovicessa.

Naisleijonat on ennakkoasetelmien mukaan myöhäisillassa jättimäisen tehtävän ja haasteen edessä. Suomi on edennyt historiassaan vain kerran jääkiekon naisten MM-kilpailujen loppuotteluun, kotiturnauksessaan 2019, kun taas kisojen hallitsevalla mestarilla Kanadalla MM-kultamitaleita on yhteensä 13. Naisleijonat taipui MM-Tshekissä alkulohkon toisessa ottelussaan Kanadalle 0–5, joten välierässä Suomen puolustusta mitataan.

– Meidän pitää hoitaa puolustuspää ensimmäisenä kuntoon. Omissa paikoissamme meidän on oltava tehokkaita ja hyödynnettävä ne. Pitää olla paljon parempi kaksinkamppailuissa ja meidän oman maalin edustalla, Suomen luottopuolustaja Nelli Laitinen luetteli kehityskohteet alkusarjan kohtaamisesta.

Laitinen, 22, on kerännyt entistä enemmän kokemusta pohjoisamerikkalaisten kanssa kamppailemisesta, sillä puolustaja on pelannut kolmen viime kauden ajan Minnesotassa yliopistosarja NCAA:ssa. Vauhti kansainvälisillä kentillä ei ole tullut lohjalaiselle enää hetkeen yllätyksenä.

– Siellä pelaa paljon Yhdysvaltojen ja Kanadan maajoukkuepelaajia. Sarjan taso on niin korkea, ettei kansainvälisten pelien vauhti enää hirveästi siitä kovene, Laitinen sanoi ja mainitsi myös tavoitteensa PWHL-ammattilaisliigassa.

Tavoitteena täydellinen 60-minuuttinen

Viime vuonna kaksien mitalittomien kisojen jälkeen MM-pronssikantaan palannut Suomi pääsee välierään toisaalta varsin paineettomista lähtökohdista. Maailmanmestaruudet ovat olleet kahden kauppa, sillä Kanadan maailmanmestaruuksien lisäksi Yhdysvalloilla on kymmenen kultaa.

Naisleijonien peli on kehittynyt turnauksen aikana, ja puolivälierässä Ruotsista tullut 3–2-voitto oli joukkueelta ehjä esitys. Suomen peli herpaantui vain toisen erän alussa, kun Ruotsi teki muutamassa minuutissa molemmat maalinsa.

Sanni Rantala, Nelli Laitinen, Elisa Holopainen, Susanna Tapani ja Petra Nieminen tuulettivat Suomen 3–2-maalia kiirastorstain puolivälierässä Ruotsia vastaan.Lehtikuva

Välierän aattona Naisleijonien joukkueesta aisti revanssihengen.

– Puolivälierässä meidän peli oli hyvää jo lähes koko 60 minuutin ajan. Uskon, että pystymme pelaamaan 60 minuuttia meidän omalla parhaalla tasollamme ja sitten hyvänä päivänä kaatamaan Kanadan, Laitinen povasi.

Ceske Budejovicen toinen välierä Yhdysvallat–Tshekki alkaa Suomen aikaa kello 16. Mitalit jaetaan sunnuntaina pronssi- ja loppuottelussa.