Suomalaisia metsiä ostetaan nyt "mökin mummoilta" jopa puhelimitse – touhu "on menossa villiksi", tuhansia hehtaareja päätyy ulkomaiseen omistukseen

Yksityinen omistus romahtanut puoleen

Suomalainen metsäomaisuus on uusjaossa. Yhtiöiden ja erityisesti rahastojen omistus on kasvanut nopeasti. Kauppasummilla mitattuna perinteinen yksityinen metsänomistus on romahtanut muutamassa vuodessa alle puoleen. Hintataso on noussut ja ostotoiminta on kiivasta.