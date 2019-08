Kommentti: Naturasta piti oppia – mutta harjoitus meni hukkaan

Noin 600 000 metsänomistajaa on saanut totutella viime vuosina omaisuuteensa kohdistuviin erilaisiin – usein vieraskielisiin – kirjainyhdistelmiin.

Ei riitä, että hallitsee kuutiot, hehtaarit ja tietää mikä on relaskooppi. On opeteltu sertifioinnit PEFC:n ja FSC:n nimeen, ja nyt pitäisi ymmärtää mitä omissa metsissä tarkoittaa HCV, high conservation value.