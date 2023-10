Suomalaishyökkääjä sai satumaisen alun NHL-uralleen – debyyttiottelua edelsi hengästyttävä 36-tuntinen: "Sitten sinne jäätiinkin"

Ensimmäisen NHL-ottelunsa Pärssinen pelasi 12. marraskuuta New York Rangersia vastaan. Ikimuistoista ottelua edelsi sähäkkä 36-tuntinen, kun Milwaukeen otteluun valmistautunut Pärssinen hälytettiin Nashvilleen. Pärssisen puhelin soi kesken päiväunien.

– Jos vertaa vuosi sitten, sillon mentiin ensimmäistä kertaa Pohjois-Amerikkaan, eikä tiedetty oikein mistään mitään. Mutta nyt on enemmän selkeät kuviot ja tietää, mitä se vaatii ja millaista se on.

– Luistelu on aina ollut vähän heikkous, varsinkin ensimmäiset askeeet ja terväyys, niin se on nyt ollut – ja viime vuodet ja varmaan tulevatkin – pääpainona kesätreeneissä. Ylipäätään vähän voimaa ja nopeutta on koetettu hankkia.