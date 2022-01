Roope Hintz teki vahvaa jälkeä – NHL:ssä kymmenen maalin murskajaisottelu

Flyersin puolustaja Keith Yandle pääsi hätyyttelemään yhtä NHL:ssä hartaasti laskettavista ennätyksistä, kun hän pelasi 964. perättäisen pelinsä. Samaan lukuun on aiemmin yltänyt Doug Jarvis, liigan nettisivuilla kerrotaan. Yandlella on mahdollisuus lyödä Jarvisin ennätys joukkueensa seuraavassa pelissä New York Islandersia vastaan.