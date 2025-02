Suomalaishyökkääjä mättää pian ennätyksen NHL:ssä: "En halua olla otsikoissa"

Jääkiekon NHL:ssä suomalaispelaajista otsikoissa ovat useimmiten Mikko Rantasen, Aleksander Barkovin ja Sebastian Ahon nimet. Sen sijaan Colorado Avalanchen Artturi Lehkosesta harvemmin näkee juttuja tai otsikoita suomalaisessa tai ulkomaisessakaan mediassa.

Kun asiasta kysyy 29-vuotiaalta laitahyökkääjältä, tämä vastaa terävästi.

– En halua olla otsikoissa. Se ei ole minun juttu, Lehkonen tekee selväksi ja äänessä kuuluu turkulaislähtöinen nuotti.

Lehkosen nykyisen seuran kotikaupungissa Yhdysvaltojen Denverissä on helpompi pysyä poissa otsikoista ja palstoilta kuin hänen edellisessä kotikaupungissaan, jääkiekosta elävässä Kanadan Montrealissa.

– No joo, mutta kyllä osasin Montrealissakin aika hyvin olla oma itseni.

Artturin isä, entinen liigapelaaja ja -valmentaja, Ismo Lehkonen on tunnettu nimi ja kasvo mediassa jääkiekkoasiantuntijana.

Maaliverkko heilunut tiheään

Vaatimattomuuteen Lehkosella ei ole kuitenkaan syytä, sillä hyökkääjä pelaa parhaillaan uransa ehkä parasta kautta NHL:ssä – ainakin maaleilla mitaten. Lehkonen on heiluttanut verkkoa tällä kaudella 21 kertaa, millä hän sivuaa maaliennätystään. Hänen lisäkseen tällä kaudella NHL:ssä vain kaksi muuta suomalaispelaajaa ovat tehneet yli 20 maalia, Rantanen (26) ja Roope Hintz (22).

– Olen osunut paikoista. Olen päässyt pelaamaan hyvien äijien kanssa, ja olen saanut hyvällä prosentilla tehtyä maaleja.

Lehkosen kausi alkoi loukkaantuneiden listalla, sillä viime kauden päätteeksi leikatun olkapään kuntoutus jatkui vielä syksyllä. Lehkonen oli sivussa kauden alusta 12 ottelua. Se lisää suomalaisen alkukauden onnistumisten arvoa.

Pitkästä aikaa Leijoniin

Lehkonen on erikoisempi suomalainen NHL-pelaaja myös siinä mielessä, ettei toisen polven kiekkoilijaa ole aikuisiässä juuri nähty leijonapaita päällään. Nuorena Lehkonen osallistui alle 20-vuotiaiden MM-kisoihin kolmesti ja pääsi kertaalleen juhlimaan MM-kultaa, mutta edelliset miesten maaottelut ovat kaudelta 2015–16. Silloin hyökkääjä pelasi viidessä maaottelussa.

Asiaan on luvassa muutos ja melko pian, sillä Lehkonen on mukana Suomen maajoukkueessa ensi viikolla alkavassa 4 Nations -huipputurnauksessa.

– Kyllä siitä edellisestä kerrasta on aikaa vierähtänyt. On siistiä päästä mukaan turnaukseen, kun en ole pitkään aikaan päässyt pukemaan sitä paitaa.

Lehkonen myöntää odottavansa NHL-pelaajien maajoukkueturnausta.

– Se tulee olemaan hauskaa. Se on turnaus, jossa on kaikki NHL-pelaajat mukana. On niin siistiä päästä pelaamaan tuollaista turnausta. Kyllä sitä odottaa.

2016 ei keskusteluja World Cupista

Kun Lehkonen edellisen kerran puki leijonapaidan päälleen, hän pelasi Ruotsissa Frölundan joukkueessa.

– No se on ollut aina jostain kiinni, etten ole päässyt maajoukkueeseen. Kaudesta riippuen on ollut loukkaantumisia, sopimusasioita tai sitten kausi on jatkunut NHL:ssä niin pitkään.

Lehkonen on pelannut kaudesta 2016–17 lähtien NHL:ssä ensin Montreal Canadiensissa, ja kesken kauden 2021–22 hänet kaupattiin nykyiseen seuraansa Coloradoon.

Kun edellisen kerran syksyllä 2016 pelattiin NHL-pelaajien maajoukkueturnaus, World Cup, Lehkonen ei kuulunut Lauri Marjamäen tuolloin luotsaamaan ryhmään.

– Olin juuri siirtynyt Ruotsista NHL:ään. Silloin ei ollut mitään keskusteluja, eikä ollut edes varmuutta, jäänkö Pohjois-Amerikkaan pelaamaan koko vuodeksi.

Rantasen kauppa yllätti

NHL:ssä nousi yksi iso puheenaihe vajaat pari viikkoa sitten, kun Colorado päätti kaupata isossa pelaajakaupassa suomalaishyökkääjä Mikko Rantasen Carolina Hurricanesiin. Rantanen ehti pelata Coloradossa 10 kautta, ja nyt oli menossa neljäs kausi Lehkosen kanssa samassa joukkueessa.

– Kyllä siitä (kaupasta) jotain puhetta on ollut, mutta ei enää niin paljon. Kyllä se kaikille oli iso yllätys, kun se tapahtui. Tässä sarjassa on kuitenkin niin paljon pelejä, joten pitää mennä pelistä toiseen ja jatkaa eteenpäin.

Lehkonen kertoo pitäneensä yhteyttä yhä entiseen joukkuetoveriinsa.

– Kyllä sitä on tietysti viestiä tullut laitettua silloin tällöin ja kyseltyä kuulumisia.