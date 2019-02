Suomalaiset ovat yhä valmiimpia maksamaan tv-sarjoista ja elokuvista – sarjojen ahmiminen lisää katselun nautintoa

Suomalaiset ovat yhä valmiimpia maksamaan tv-sarjoista ja elokuvista, selviää kyselytutkimuksesta. Suoratoistopalveluiden myötä myös koko katselukulttuuri on muutoksessa: sarjojen ahmiminen on erityisesti alle 30-vuotiaiden suosiossa. Silti televisio on pitänyt pintansa suosituimpana laitteena.