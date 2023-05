Suomalaiset pitkän linjan fanit kritisoivat Euroviisujen raatiääniä – "Voidaan kysyä, kenelle Euroviisuja tehdään"

Euroviisuista kaksijakoiset tunnelmat

– Päällimmäisin fiilis on, että tämä oli ihan mielettömän hyvä tulos, hitto vieköön, suomenkielisellä kappaleella, Muurinen sanoo STT:lle.

– Itse kisa jätti kuitenkin aika paljon mietittävää. Raateja on kritisoitu viime vuosina, ja nyt tuntuu selvästi, että niiden tarkoitus on tehdä euroviisumusiikista mahdollisimman geneeristä. Kaikki poikkeamat linjasta torpataan.

"Muutaman hengen raadeilla on paljon valtaa kävellä yleisön yli"

Suomen Euroviisuklubin puheenjohtaja Jouni Pihkakorpi on samoilla linjoilla Muurisen kanssa: Käärijän suoritus oli hieno, mutta äänestyksestä jäi suuhun karvas maku.

– Sijoittuminen toiseksi Euroviisuissa on Suomelle aivan loistava tulos, Pihkakorpi sanoo.

– Jos taas miettii koko systeemiä ja äänestyskäytäntöä, muutaman hengen raadeilla on paljon valtaa kävellä yleisön yli. Petyin siihen, miten raadit äänestivät.

Raatien äänillä ja yleisöäänillä yhtä iso painoarvo

Euroviisuissa esiintyjien lopullinen pistesaldo muodostuu puoliksi yleisöäänistä ja puoliksi raatien äänistä. Niillä on siis yhtä suuri painoarvo pistelaskussa. Jokaisen maan raati koostuu muutamasta musiikkialan ammattilaisesta.

Muurisen mukaan raadit ovat saaneet osakseen kritiikkiä, koska niiden kautta verrattain pienellä joukolla ihmisiä on suuri valta vaikuttaa kilpailun lopputulokseen. Myös raatien muodostuminen ja kokoonpano ovat herättäneet kysymyksiä.

– Ylipäätään on kritisoitu sitä, että keitä raatien jäsenet ovat, millä perusteella heidät on valittu ja miten heitä on kenties etukäteen ohjeistettu, Muurinen sanoo.