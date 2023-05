Salaliittoteoriat Ruotsin viisuvoitosta vellovat – näin niistä ajattelee Käärijä: "Eihän se herran jestas Loreenin syy ole"

Ammattiraatien antamat pisteet ratkaisivat siis lopulta Ruotsin viisuvoiton. Lopputuloksen ratkeamisen myötä on käyty laajaa, kriittistä keskustelua siitä, mikä on ammattilaisraatien merkitys kisoissa ja niiden poistamistakin on jopa vaadittu. Lisäksi liikkeellä on erilaisia salaliittoteorioita siitä, että voitto olisi junailtu Ruotsiin, sillä vuonna 2024 tulee kuluneeksi tasan 50 vuotta siitä, kun ruotsalainen legendayhtye Abba voitti Euroviisut kappaleellaan Waterloo.