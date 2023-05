Kommentti: Käärijä teki viisutuloksellaan järisyttävää historiaa – silti lopputulos jätti jälkeensä epäilyttävän pahan maun

Varhain äitienpäiväaamuna Käärijä teki sen, mitä monikaan suomalainen ei olisi vielä vuoden alussa uskonut mahdolliseksi: toinen sija Euroviisuissa suomenkielisellä kappaleella. Se on uskomaton saavutus , josta on syytä olla hemmetin ylpeä.

Mutta kenelle me hävisimme? No vaihteeksi Ruotsille, jolle ikävä kyllä olemme historiallisen tottuneita kumartamaan niin kovin monen tiukan kamppailun päätteeksi. Me emme silti ole siinä hyviä emmekä tietenkään pidä siitä.