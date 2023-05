Käärijän lapsuudenystävä Teemu ei koskaan unohda hetkeä, jolloin tapasi Jeren ensimmäistä kertaa: "En ollut nähnyt sellaista hiustyyliä koskaan"

Erityisen jännittävä tämä ilta on myös Käärijän, eli Jere Pöyhösen läheisille ystäville, joita on kokoontunut kisakatsomoihin muun muassa eri puolille Helsinkiä. Heidän joukossaan ovat Teemu Komulainen sekä Alpo Panula, jotka ovat kumpikin tunteneet ystävänsä vuosikausia.

Komulainen ja Panula kertovat saaneensa tietää ystävänsä kuulumisista Liverpoolista aika ajoin. He kertovat, että tämä on vaikuttanut olevan viisuhumun keskellä aidosti oma itsensä ja liikenteessä rennolla asenteella – kuten hän on itsekin vakuutellut.

Komulainen kertoo, ettei useimpien pitkäaikaisten ystäviensä kohdalla muista sitä, miten on ensimmäistä kertaa heidät tavannut, mutta Pöyhönen on poikkeus. Tämän tapaamisen, joka tapahtui kolmannella luokalla, hän muistaa erittäin elävästi.

– Jos tämä Ronaldo-tukka ei ole tuttu, niin se on tällainen, että koko pää on ajettu, mutta pelkkä etutukka on jäljellä. Luulin, että hän olisi tyttö, mutta ei ollutkaan, ja no joo, näyttää siltä, että tämä outo hiustyyli on ollut hänen juttunsa aina. Se on kantanut tänne viisuihin asti.