Suomalaiset lähtevät Viroon väkevien perässä – alkoholiveron lasku saattaa tuoda oluet takaisin tuliaisvalikoimaan

– Viime vuoden aikana väkevien, väkevien viinien ja niin sanottujen välituotteiden tuonti on noussut. Väkeviä tuodaan enemmän kuin aiemmin, ja vähemmän olutta.

Oluen tuonti voi lisääntyä

Viro on korottanut alkoholiveroa useampana vuonna. Korotusten taustalla on alkoholin kulutuksen vähentäminen ja alkoholiverosta saadut varat.

Viro höllentää verotusta

Nyt Viro on päättänyt höllentää väkijuomien verotusta. Maa on suunnitellut laskevansa alkoholin veroa 25 prosenttia heinäkuussa.



– Olen ymmärtänyt, että veronkevennys mitä todennäköisimmin koskisi olutta. Siellähän niitä isoimpia korotuksia on edeltävinä vuosina tehty, Karlsson kommentoi STT:lle.