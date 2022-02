Suomalaiset kantelivat viime vuonna viranomaisten ja hallituksen toimista ennätyspaljon – oikeuskansleri: Viestintä kansalle on epäonnistunut

Oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyjen kantelujen määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana.

Sekä oikeuskanslerin että eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa viranomaisten ja virkamiesten toiminnan laillisuutta.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti uskoo, että yksi syy kanteluiden suureen määrään on koronarajoituksista ja -päätöksistä viestiminen.

– Poikkeuksellisten olojen pitkittyessä väsyminen tähän tilanteeseen näkyy ja sitä torjutaan juuri sillä, että viestintä on lainmukaista ja selkeää, mutta ennen kaikkea sillä, että päätöksenteko on avointa ja päätökset perustellaan riittävästi objektiivisilla faktoilla.

Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää on samoilla linjoilla.

– On aika ymmärrettävää, että ihmisillä on epätietoisuutta rajoituksista, koska niitä koskeva informointi ollut hiukan epäselvää ja ristiriitaista. Kantelutie on yksi tapa yrittää saada selvyyttä asioihin, ihan perustellusti.