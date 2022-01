Oona Mölsä, 28, eteni harjoittelijasta aluehallintoviraston ylitarkastajaksi vain muutamassa vuodessa – kriittinen palaute on työssä arkipäivää

Mölsä kuvailee koronapandemian aikaa työssään kuormittavaksi, mutta painottaa sen olleen sitä meille kaikille. Työn luonne pandemian alkaessa on muuttunut ja Mölsä onkin esiintynyt paljon mediassa kertomassa aluehallintoviraston uusimmista linjauksista.

– Tämä on ollut täysin uusi tehtävä. En ole aiemmin antanut haastatteluita työssäni. Korona-aihe on sellainen, jossa viestintää kansalaisia kohtaan ehdottomasti tarvitaan ja se on osa tätä työtä, Mölsä kertoo.