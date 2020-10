Hoivakodin asukas ei päässyt puolisonsa hautajaisiin ja liki 1200 muuta koronakantelua – oikeusviranomaisille kannellaan nyt ennätyksellisen paljon

Pelkästään koronaan liittyviä kanteluita on tehty tänä vuonna oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille yhteensä jo lähes 1200.

Eniten oikeusasiamiehelle on kanneltu opetukseen ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyen. Jääskeläinen antaa esimerkkejä.

– Ne ovat koskeneet yliopistojen valintakriteerien muutoksia kesken hakuprosessin. Lisäksi on kanteluita koskien kouluruokailun järjestämistä, kertoo Petri Jääskeläinen.

– Sitten meillä on satakunta kantelua sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon alueelta ja niissä on kysymys erilaisista koronaviruksen johdosta määrätyistä tai suositelluista rajoituksista. Esimerkiksi tapaus, jossa hoitokodin asukas ei päässyt oman puolisonsa hautajaisiin. Ja ylipäänsä nämä vierailukiellot, mitä näihin vanhusten hoitoyksiköihin on annettu, ovat hyvin ongelmallisia.