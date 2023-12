Suomalaisen Miisan, 17, TikTok-video sai miljoonasuosion maailmalla – hauska yllätys Buckinghamin palatsilla!

– Barbie-elokuva on ollut tosi iso asia, ja myös siinä kuultava I’m Just Ken -biisi on ollut tosi paljon TikTokissa näkyvillä. Ja sitten vartijasoittokunta alkoi soittaa sitä! Ajattelin, että nyt kuulostaa kyllä tosi tutulta. Sanoin asiasta siskollekin, ja myös hän huomasi yhtäläisyyden, Miisa Koivula selvittää MTV Uutisille.