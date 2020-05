Suomalaisen henkilötunnus muodostuu laskukaavalla, jonka kehitti sodanaikainen koodinmurtaja 60-luvulla – tämä kaikki tunnuksesta selviää nykyisin

Suomessa käytössä oleva henkilötunnusjärjestelmä on herättänyt runsasta keskustelua, sillä järjestelmän uudistamista on vaadittu monelta eri taholta. Se, mitä nykyiseen henkilötunnukseen on kirjattu, on pitkälti sodanaikaisen koodinmurtajan, matemaatikko Erkki Palen käsialaa.