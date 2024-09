Suomen MM-mitalistin kovat koettelemukset: "Tämä seikka tietysti veti sanattomaksi" – palaa 1,5 vuoden tauolta

– Se, että leikatusta koivesta on saanut lähes 100-prosenttisesti kuntoutuneen jalan, on vaatinut päivittäistä omistautumista kuntouttamiseen, voimaohjelmien tekemiseen ja asiantuntijoiden kanssa toimimiseen. Suurimpana kuitenkin on vaadittu omistautumista henkilökohtaiseen jaksamiseen ja luottamukseen siitä, että jalka myös kestää kaikkea kuormaa tämän kuluneen 1,5 vuoden ajalta, Soravuo sanoi.

Siistiä kisaa hakemaan

– Syy tähän on se, että saisin ainakin yhden hyvän ja siistin kisan alle tälle vuodelle. Tavoitteena kisaa ajatellen on ansaita finaalipaikka permannolla. Tavoitteena on saada vaikeat kilpasarjat takaisin ensi vuoteen mennessä, kun on saanut täyden itseluottamuksen takaisin jänteeseen.