Israelin hyökkäys Libanoniin on ollut "näytös" – USA uskoo Iranin iskevän pian Israeliin

Israel väittää, ettei se aio hyökätä Libanonin pääkaupunki Beirutiin tai Etelä-Libanonin kaupunkeihin. Armeija aikoo keskittyä raja-alueen kyliin, joissa sen mukaan on äärijärjestö Hizbollahin infrastruktuuria.

– Israelin ensisijainen tavoite on pakottaa Hizbollah sellaiseen tulitaukoon, jossa Hizbollah vetäytyisi Israelin vastaiselta rajalta, Juusola arvioi puhelimitse MTV Uutisille.

– Israelin kannalta on tärkeää, ettei vetäytymistä sidottaisi siihen, mitä Israel tekee Gazassa, hän jatkaa.

Israel sanoo löytäneensä raja-alueen Libanonin puoleisista kylistä muun muassa Hizbollahin tunneleita. Libanonilaiskotien alta on lisäksi löytynyt Hizbollahin ase- ja ammusvarastoja, Israel väittää.

Libanonin armeija on pitänyt kiinni kannastaan, etteivät israelilaisjoukot ole tunkeutuneet maan rajojen sisäpuolelle. Juusola muistuttaa, että Libanonin armeijan sanomisiin tulee suhtautua "vähintään aavistuksen varovaisesti".

Hizbollahin vastaiskut heikkoja

Tähän mennessä Israel on kertonut tehneensä vain "rajattuja" maahyökkäyksiä Etelä-Libanoniin. Tiedossa kuitenkin on, että Israel on keskittänyt alueelle huomattavan määrän sotilaita ja raskasta kalustoa.