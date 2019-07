Suomalainen Ville pidätettiin Moskovan mielenosoitusten yhteydessä – "Todella outo ja pimeä tilanne, että poliisi alkoi yhtäkkiä repimään ihmisiä kalteriautoihin"

Ropponen kertoo, että he seurasivat päivällä mielenosoitusta, joka hänen mielestään tosin ei varsinaisesti päässyt edes alkamaan, sillä poliisi oli sulkenut kadun, jolla mielenosoituksen oli määrä tapahtua.



Mainos

– Ihmiset pyrkivät sinne, ja siitä tuli sellaista vastakkainasettelua, mutta nähdäkseni mielenosoitus ei oikeastaan päässyt alkamaan.



Pidätys tapahtui illalla

Ropponen jatkoi päiväänsä ja illalla he menivät tapaamaan venäläisiä tuttaviaan. Tämän jälkeen he lähtivät kävelemään Tsvetnoi bulvarille Moskovan sirkuksen suuntaan puistoon, jossa he olivat kuulleet opposition ehdokkaiden pitäneen jonkinlaisia puheita ja kokoontuneen aiemmin. Poliisi oli piirittänyt paikan.



– Menimme katsomaan sinne puistoon, silloin sinne pääsi ihan vapaasti kävelemään. Jonkin ajan päästä poliisi alkoi ajaa ihmisiä puiston läpi pois, mutta sekin tapahtui suhteellisen hitaasti. Ihmiset kävelivät poispäin. Takana tuli poliisimuuri koko ajan, josta he kuuluttivat käskyjä, mutta niistä ei oikein saanut selvää.



Ropponen kertoo, että puiston päässä poliisi yhtäkkiä piiritti ihmiset ja alkoi nopeassa tahdissa pienentää piiritysrengasta. Ihmisiä vedettiin pois piiritysrenkaasta.



– Kaverini napattiin myös, mutta hän onnistui vakuuttamaan poliisit, että oli vain turisti ja ohikulkija. Yritin samaa, mutta se ei mennyt läpi. Jouduin kalteriautoon, jossa oli ehkä viisitoista ihmistä.



Tunnin autokyyditys



Mainos

Kaikki Ropposen kanssa pidätetyt olivat nuorehkoja miehiä. Joukossa ei ollut vanhempia ihmisiä tai naisia, ja hän olettaa, että pidätykset kohdistettiin tietynlaisiin henkilöihin.



Hänen arvionsa mukaan auto ajoi noin tunnin verran Moskovan läpi. Hän ei tiennyt missä auto ajoi, mutta muut pidätetyt osasivat arvioida reittiä, joka vei Moskovan ulkopuolelle etelään. Paikalla, jossa auto pysähtyi, oli lähellä Alma-Atinskin metroasema, joka on Moskovan eteläisen metrolinjan pääteasema.



– Kun lopulta pääsimme perille, ihmiset paimennettiin ulos autosta. Kun aloin puhua suomea ja englantia, he käsittivät että olen ulkomaalainen ja minut poimittiin aika nopeasti joukosta pois ja päästettiin vapaaksi.



Hän arvioi perillä vapauttamiseen menneen varttitunnista puolisen tuntia. Muilta ihmisiltä, jotka olivat olleet aiemmin pidätettyinä, hän kuuli, että usein pidätettynä voi joutua odottamaan useita tunteja, kunnes haastatellaan ja saa jonkinlaisen rangaistuksen.



Hän arvioi tulleensa pidätetyksi noin puoli kymmenen aikaan illalla ja päässeensä vapaaksi suunnilleen viisitoista yli yksitosta.



Lopulta poliisi tajusi turistiksi



Häntä ei kuulusteltu tarkemmin.



– He käsittivät että olen ulkomaalainen turisti ja he ovat tehneet virheen. En sinänsä käsitä, miksi kukaan muukaan oli pidätettynä. Eivät hekään tehneet mitään, he kävelivät puistossa. Se oli hyvin outoa ja mielivaltaista, Ropponen sanoo.



Hänen mukaansa ihmiset olivat puistossa täysin rauhallisia.



– Todella outo ja pimeä tilanne, että poliisi alkoi yhtäkkiä repimään ihmisiä kalteriautoihin.



Voimakeinoja poliisi ei varsinaisesti tuolloin käyttänyt. Ropposeen tarttui kuitenkin kolme tai neljä poliisia.



– Ei siinä vaiheessa voi paljon tehdä, enkä varsinaisesti yrittänytkään. Ajattelin, että parempi olla tekemättä mitään vastarintaa ja olla antamatta mitään tekosyitä voimakeinoille, Ropponen sanoo.



Keskusta tuntui miehitetyltä

Hän on edelleen Moskovassa, ja aikoo pysyä kaupungissa vielä muutaman päivän. Toistaiseksi hän ei osaa sanoa, miltä kaupungilta näyttää, mutta kuvailee mielenosoituspäivänä kaupungin tuntuneen miehitetyltä.



– Kyllähän se tuntui vähän siltä että keskustassa on joku sotilasoperaatio ja miehitys käynnissä. Kaikkialla oli isoja raskaita kuorma-autoja ja puolijoukkuetelttoja, venäjän kansalliskaartia, poliiseja, mahdollisesti sotilaspoliiseja, tutka-autokin oli jossain. Hyvin paljon oli kaikenlaista kalustoa.



Hänen mukaansa mielenosoituksen jälkeen illalla joukkoja pyöri samalla tavalla ympäri kaupunkia.



– Isoja poliisiryhmiä saapasteli jatkuvasti sinne tänne ja pysäytteli ihmisiä, Ropponen kertoo.



Hän ei osaa sanoa, onko pidätyksissä logiikkaa. Hänen mukaansa puistossa vaikutti siltä, että pidätetyt olivat satunnaisia paikallaolijoita.



Hän ei usko että häntä tultaisiin muuten enää pidättämään, mutta aikoo välttää vastaavanlaisia paikkoja lopun aikaa ollessaan kaupungissa.



Ihmiset ovat järkyttyneitä



Ropponen on keskustellut myös paikallisten kanssa tilanteesta.



– Kyllä ihmiset ovat osa aika järkyttyneitä. Kuulemma 2012 oli viimeksi vastaava tilanne, oli isoja mielenosoituksia ja sen jälkeen vähän vastaava operaatio. Mutta eivät nämä kuitenkaan jokavuotisia ole, vaan aika poikkeuksellinen tilanne kuitenkin.



– Kysymys on siitä, että oppositioehdokkaat haluavat rekisteröityä vaaleihin, ei sen kummemmasta. Ilmeisesti tämäkin halutaan estää. En tiedä sitten, onko Venäjä siirtymässä demokratian kulisseista täysin ohjattuun systeemiin, jossa edes tällaista näennäistä oppositiota ei sallita ainakaan avoimesti, Ropponen arvioi.



– Kyllähän ilmapiiri on vähän sellainen väkivaltainen jollain tavalla, kun kaupungilla kulkee aseistettuja miehiä kymmenittäin, sadoittain, tuhansittain ja heillä on kuorma-autoja ja muuta rekvisiittaa. Tunnelma on inhottava, täytyy toivoa että se rauhoittuisi.



Ropponen on kirjoittanut lukuisia tietokirjoja Venäjältä ja itäisestä Euroopasta. Viimeisimmässä, tänä vuonna julkaistussa kirjassaan hän ja Ville-Juhani Sutinen ovat perehtyneet Gulageiksi kutsuttuihin neuvostoaikaisiin rangaistus- ja työvankileireihin Venäjällä.