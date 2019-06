Dubain hallitsijan vaimon prinsessa Haya onnistui paossaan – yllätyskäänne voi tuoda vapauden kiinnijääneelle prinsessa Latifalle

Brittimediassa on spekuloitu 45-vuotiaan Hayan paon syitä. Jauhiainen uskoo, että yksi todennäköinen syy voi olla se, että sheikki oli mahdollisesti väkivaltainen lapsilleen.

– Odotan mielenkiinnolla Hayan tuloa julkisuuteen ja sitä syytä, miksi hän lopulta päätti paeta. Hayan paon on täytynyt tapahtua maaliskuun jälkeen, sillä hänet nähtiin viimeksi julkisuudessa Dubaissa venekilpailuissa.

Jauhiaisen mukaan Haya ei uskonut vielä tammikuussa Latifan väitteitä todeksi siitä, miten häntä on pidetty vankina ja prinsessa pelkäsi joutuvansa jopa kidutetuksi.

– Minun silmissäni Hayan arvostus romahti tämän jälkeen, vaikka hän on ollut tunnettu hyväntekijä. Tämän jälkeen hän katosi sosiaalisesta mediasta. En tunne Hayaa henkilökohtaisesti, toteaa Jauhiainen.

Haya on tunnettu hyväntekijä.

Otti mukaansa kymmeniä miljoonia euroja

Mediassa Hayan uskotaan paenneen Saksaan eikä Britanniaan, sillä siellä sheikki Muhammadilla on runsaasti omaisuutta kuten kiinteistöjä ja kilpahevostalleja. Saksalaisen diplomaatin on jopa väitetty auttaneen paossa.

– Hayan on kerrottu vieneen kymmeniä miljoonia mukanaan turvatakseen itsensä ja lastensa tulevaisuuden. Haya on Jordanian kuninkaallisen perheen jäsen, joten hänellä on itselläänkin runsaasti omaisuutta eri puolilla Eurooppaa.