"Prinsessa ilman mitään oikeuksia": Suomalaisystävä pelkää yhä kateissa olevan Dubain Latifan olevan lääkittynä 20 vuotta vangittuna olleen siskonsa tapaan

Arabiemiirikuntien pääministeri ja varapresidentti sekä Dubain hallitsija Muhammad bin Rasid Al Maktum on siepannut kaksi tytärtään, jotka ovat yrittäneet paeta perhettään.

Shamsan traaginen tarina

Tyttäristä vanhempi, Shamsa, on ollut vankeudessa vuodesta 2000 lähtien, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Shamsasta ei ole kuultu sen jälkeen. Aikaa on siis kulunut 21 vuotta ja kukaan ei tiedä, missä prinsessa on tai onko hän edes elossa.

Oletus on, että Shamsaa on pidetty lääkittynä vankeudessa, jossa häntä on oletettavasti myös kidutettu.