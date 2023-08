Suomalainen Ruffe hämmästyi purjehtiessaan Huippuvuorilla: "Oli yllätys, että voi tapahtua näin iso muutos"

Niemi on tehnyt havaintoja siitä, kuinka ympäristö Huippuvuorilla on muuttunut kymmenessä vuodessa.

– Meressä jäätä on ehkä vähän vähemmän silmämääräisesti.

Nurmi arvioi, että osa Huippuvuorilla merenpinnan yläpuolella olevasta jäästä on sulanut, mutta meressä oleva jäätä on edelleen jäljellä kuten kymmenen vuotta sitten.

Jäiden sulaminen vaikuttaa jääkarhuihin

– Siellä on myös isoja valaan ruhoja, jotka saattavat ajautua rantaan. Niitä syödään vuosikaupalla.

– Se on maaginen raja, jonka jälkeen on pelkästään jäätä. Ja Pohjoisnapa 1000 kilometrin päässä.

Nurmi haavailee vielä matkasta Etelämantereelle

Nurmi kuvailee, että meri on hänelle "tie uskomattomiin seikkailuihin". Purjehtimalla pääsee paikkoihin, joihin ei muuten pääsisi.

– On aina varavaihtoehtoja, jos jotain tapahtuu. On minulla peräsin irronnut Pohjois-Atlantilla, mutta kaikesta on selvitty.