Rasmus Ristolaisesta hurja NHL-huhu ilmoille

Ristolainen, 29, edustaa tällä hetkellä Philadelphia Flyersia.

– Uskon, että Toronto on tarkkaillut Ristolaista. En usko, että Flyers on kovinkaan innostunut antamaan häntä pois. Heillä ei ole paineita tehdä mitään, koska he pelaavat hyvin. Toki, tuo ei tarkoita sitä, etteikö jotain voisi tapahtua, mutta miksi he heittäisivät haisevan pommin pukuhuoneeseen, kun tulokset ovat varsin hyviä? Friedman kirjoittaa blogissaan.

Myös The Fourth Periodin Anthony Di Marco nosti Ristolaisen Maple Leafs -kytköksen esiin omassa jutussaan.

Ristolainen pelaa nyt toista kauttaan hänen viisivuotisesta ja 25,5 miljoonan dollarin sopimuksestaan, joka takaa hänelle 5,1 miljoonan dollarin eli 4,73 miljoonan euron vuosittaiset tulot.

Syksyllä loukkaantumisen takia sivussa ollut Ristolainen on ehtinyt pelata tällä kaudella vasta viisi ottelua, joissa hänelle on merkattu yksi syöttöpiste (0+1). Ristolainen on kehittänyt selkeästi puolustuspelaamistaan kahden ja puolen Flyers-kautensa aikana, mikä on pistetty merkille muun muassa NHL-asiantuntijoiden joukossa.

Ristolainen pelaa jo 11. kauttaan taalajäiden puolella. Hän aloitti NHL-uransa Buffalo Sabresissa, mistä hän vaihtoi Flyersiin kesällä 2021.

Ristolaiseen yhdistetty Toronto Maple Leafs on metsästänyt jo tovin ajan uusia vahvistuksia peräpäänsä puolelle. Maple Leafs koki aiemmin tällä viikolla menetyksen, kun sen ruotsalaispuolustajan John Klingbergin kausi päättyi loukkaantumiseen. Tämä vapautti Toronton palkkakaton alle tilaa potentiaalisille hankinnoille.