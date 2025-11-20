NHL-jääkiekon Stanley Cupin kahdesti voittanut Florida Panthersin suomalaishyökkääjä Eetu Luostarinen loukkaantui jokin aika sitten eriskummallisella tavalla. Luostarinen joutuu viikoiksi sivuun grillausonnettomuuden takia.
Luostarinen sai grillatessaan palovammoja, jotka aiheuttavat kipua. Panthersin päävalmentaja Paul Maurice kertoi haaverista keskiviikkona NHL:n verkkosivuilla.
Luostarinen, 27, oli Suomen maajoukkueessa voittamassa maailmanmestaruutta vuonna 2019. Hän aloitti sen jälkeen NHL-uransa Carolina Hurricanesissa, mutta siirtyi jo kaudeksi 2020–21 Floridan miehistöön.