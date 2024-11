Suomalainen NHL-pelaaja herättää ihmetystä Coloradossa

Justus Annunen on kammennut kilvoittelemaan Avalanchen ykkösmaalivahdin tontista tällä NHL-kaudella. Hän on pelannut kymmenessä joukkueen yhdeksästätoista ottelusta, ja venäläiskassari Aleksandr Georgijevin tuore loukkaantuminen on avaamassa suomalaiselle entisestään väylää.