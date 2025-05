Suomalainen Mette säväytti Euroviisujen finaalin lavalla

Maltan Miriana Conten esityksessä nähtiin suomalainen tanssija Mette Linturi, joka luo näyttävää uraa kansainvälisessä show-bisneksessä.

Euroviisujen finaali kisattiin Sveitsin Baselissa 17. toukokuuta. Suomea viisuissa edusti tänä vuonna Erika Vikman Ich komme -kappaleellaan.

Finaalissa nähtiin myös nähtiin Maltan Miriana Conte, jonka kanssa Vikman on ystävystynyt kisojen aikana.

Mette Linturi on yksi Miriana Conten tanssijoista.Lehtikuva

Conten esityksessä nähtiin näkyvästi suomalaista osaamista, kun lavalle kipusi tanssijoiden joukossa suomalainen Mette Linturi, joka luo näyttävää kansainvälistä tanssi- ja malliuraa maailmalla. Conte edustaa Maltaa kappaleella Serving.

Mette Linturi viisulavalla.Lehtikuva

Linturi tunnetaan parhaiten suositun brittiyhtye Junglen musiikkivideoilta, joista usealla hän on ollut toinen päähahmoista yhdessä brittitanssija Will Westin rinnalla. Junglen musiikkivideot ovat ilmiöitä, ja niistä suosituimpia on katsottu Youtubessa kymmeniä miljoonia kertoja.

Yksi suosituimmista lienee Back On 74, joka julkaistiin vuonna 2023. Sillä on tähän päivään mennessä Youtubessa 52 miljoonaa katselukertaa ja Spotifyssa kappaletta on striimattu yli 400 miljoonaa kertaa.

Linturilla itsellään on Instagramissa yli 80 000 seuraajaa. Siitä, että hänet nähdään tänä vuonna myös Euroviisujen lavalla, tanssija ei ole sosiaalisessa mediassa paljoa pukahtanut.

Vuonna 2024 Linturi kertoi MTV Uutisille tanssin kuljettaneen häntä elämässä siitä lähtien, kun hän oli 8-vuotias ja iltapäiväkerhosta saamansa idean verukkeella vakuutteli äitinsä laittamaan hänet nykytanssitunneille.

– Olen aina ollut tosi ujo lapsena, ja vieläkin. Se oli semmoinen paikka, missä pystyin olemaan ajattelematta, eikä tarvinnut kauheasti puhuakaan. Tanssi oli todella vapauttavaa, Linturi kertasi tuolloin.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen tästä.

Vaikka Linturi on suhtautunut tanssimiseen aina intohimolla, ei hänestä pitänyt alunperin tulla ammattitanssijaa. 13-vuotiaana hän toki leikitteli parhaan ystävänsä kanssa sillä ajatuksella, että heistä kahdesta tulee vielä supertähtiä.

– Hän tykkäsi laulaa, minä halusin tanssia. Katsottiin So You Think You Can Dancea ja ajateltiin, että halusimme olla kuin he.

Lopulta vuonna 2017, parhaan ystävänsä Miranda Chambersin suostuttelemana, Linturi pakkasi elämänsä ja muutti Lontooseen luodakseen uraa tanssijana. Myös Chambers on kansainvälisillä areenoilla menestynyt tanssija.

Jo Lontooseen muuttaessaan Linturi oli hyvin tietoinen Jungle-yhtyeestä. Noihin aikoihin yhtye julkaisi musiikkivideon kappaleelleen Julia, ja se teki lähtemättömän vaikutuksen Linturiin.

– Olin todella vaikuttunut siitä. Kaikki palaset jotenkin loksahti ja ajattelin sen olevan täydellisintä taidetta, mitä olen koskaan nähnyt. Ja ajattelin, että tässä haluan olla mukana.

Puoli vuotta myöhemmin tapahtui jotain, mitä Linturi ei osannut odottaa: hän sai casting callin Junglen tulevaan musiikkivideoon. Koe-esiintyminen ei kuitenkaan mennyt aivan putkeen.

– Sanon aina: koe-esiintymiseni oli kamala. Enkä ole edes vaatimaton, se oli hirveä. Charlie (Di Placido), musiikkivideoiden ohjaaja, oli paikalla, ja nykyään, kun tunnemme toisemme, hän välillä kiusaa minua sillä videolla, vaikka luulin sen olleen hävitetty maan päältä. Kaikella rakkaudella siis.

Mette Linturin pitkän haastattelun ja sen, millaista on elämä on huipputähtien rinnalla tanssien pääset lukemaan täältä.