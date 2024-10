Taylor Swiftiltä avokätinen lahjoitus hurrikaanien aiheuttamien tuhojen korjaamiseksi

View this post on Instagram

Swift on tehnyt vastaanvanlaisia lahjoituksia aiemminkin. Esimerkiksi viime vuonna laulaja lahjoitti miljoona dollaria auttaakseen korjaamaan tornadon aiheuttamia tuhoja Tennesseen osavaltiossa. Lisäksi Swift on lahjoittanut rahaa paikallisille hyväntekeväisyysjärjestöille kaupungeissa, joissa hän on konsertoinut menestyksekkään The Eras Tour -kiertueensa aikana.